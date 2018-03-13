Савченко заподозрили в бегстве в Россию

Глава фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны Андрей Тетерчук заявил, что депутат Надежды Савченко якобы могла бежать в Россию.

Он также подчеркнул, что Савченко могла покинуть Украину в связи со скандалом по поводу задержания главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубана, а также из-за ее вызова на допрос в Службу безопасности Украины.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», - сообщил Тетерук.

Отъезд Савченко из Украины также прокомментировал член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат «Народного фронта» Юрий Береза. Он отметил, что Савченко принять такое решение, чтобы оттянуть встречу со спецслужбами.

«Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем достаточно», - цитирует его слова издание «Левый берег».

Однако Савченко опубликовала в Facebook снимок, подтвердив тем самым свое присутствие на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ – прим. ред.). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму», - рассказала она.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной Рады Надежду Савченко по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке террористических атак.