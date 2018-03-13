Умка, умка: ямальские вахтовики сняли встречу с белым медведем «лицом к лицу»

В Сети набирает видео, на котором ямальские вахтовики сняли неожиданный визит белого медведя в поселок Сабетта на берегу Обской губы.

На кадрах видно, что хищник спокойно прохаживается среди вагончиков вахтовиков, при этом не обращая внимания на людей. В один момент медведь направился в сторону кричащих на него мужчин, но быстро потерял интерес и остановился.

После того, как вахтовикам не удалось криками прогнать хищника с территории поселка, один из мужчин вышел ему навстречу, при этом угрожая лопатой. Только после такой угрозы хищник наконец покинул жилой участок, сообщает информагентство «Север-пресс».

Видео было опубликовано на YouTube. Согласно комментариям пользователей, медведя в поселок привлек запах еды.

Ранее белый медведь загрыз песца на глазах у ямальских вахтовиков.