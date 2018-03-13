Госдеп заявил о готовности бороться с Россией за газовый рынок Европы

Энергетические компании США готовы вступить в борьбу с Россией за газовый рынок Европы, об этом сообщила заместитель помощника главы Госдепа Сандра Оудкирк, передает РИА Новости.

Свое заявление представитель Государственного департамента озвучила в кулуарах конференции по энергетике, которая проходила в Атлантическом совете. По словам Оудкирк, Штаты готовы конкурировать с РФ не только как экспортер сжиженного природного газа, но и как экспортер нефти.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)», - рассказала представитель Госдепа.

Однако Оудкирк была вынуждена признать, что объем топлива, который американские компании готовы поставить в страны Евросоюза, заведомо ниже объема, который поставляет Россия через трубопроводы. Представитель Госдепа добавила, что США хочет продавать газ по всему миру, и сейчас американские компании сосредоточены на удешевлении производства топлива, чтобы предложить конкурентоспособные цены.