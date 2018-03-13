Плюнул в лицо и обвинил в «пропаганде войны»: боец «АТО» опубликовал видео стычки с Шейниным

Экс-боец Вооруженных сил Украины Валерий Ананьев встретился с российским телеведущим Артемом Шейниным в итальянском городе Верона.

Во время встречи экс-боец ВСУ плюнул в лицо Шейнину, обвинив его при этом в «пропаганде войны». При этом мужчины стали спорить о том, кто воевал «за свой народ». Шейнин признался, что верит всему, что произносит во время телепередач.

Ананьев опубликовал видео на своем YouTube канале. Отмечается, что стычка произошла в пятницу, 9 марта.

Позже Шейнин отметил, что «никакого нападения» не было.

«Никакого нападения, конечно, не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально», - рассказал он.

По словам Шейнина, ничего кроме жалости к пытавшемуся устроить с ним конфликт человеку он не испытывает.