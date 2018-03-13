В посольстве РФ в США заметили вертолет над территорией миссии

Дипломаты посольства России в Соединенных Штатах заметили неустановленный вертолет, который кружил над территорией миссии ночью. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства РФ в США.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

«Что искал вчера ночью американский вертолет над посольством России? Неожиданная неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы «российского вмешательства?», - говорится в сообщении.

К сообщению были прикреплены фотографии, на которых запечатлен барражирующий над посольством вертолет. Машина снабжена мощным прожектором, луч света которого был направлен на здание дипломатической миссии.