В посольстве РФ в США заметили вертолет над территорией миссии

Дипломаты посольства России в Соединенных Штатах заметили неустановленный вертолет, который кружил над территорией миссии ночью. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства РФ в США.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K