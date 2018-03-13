Это личная потеря для каждого человека – режиссер Богомолов о Табакове

Сотни соболезнований со всего мира приходят в Саратов, где родился Олег Табаков, и в Москву, где он состоялся как актер и режиссер.

К Московскому Художественному театру имени Чехова, которым народный артист СССР руководил последние 17 лет, несут цветы. Зрители и коллеги Табакова вспоминают, каким он был на сцене и на экране, как гениально воплощал разноплановые образы - острохарактерные и драматические, комедийные и трагические.

«Зрители, конечно, сегодня потеряли любимого артиста, понятно, для кого-то - любимого комика, для меня - любимого Обломова», - прокомментировал народный артист РФ Юрий Стоянов.

Десятки звезд российского театра и кино называют Табакова своим учителем и наставником. Для многих он был близким человеком, который не только помог состояться в профессии, но и поддерживал в жизни.

«Это личная потеря для каждого человека, причастного к русскому языку, к русской культуре, ко всему лучшему, что есть у нас», - отметил театральный режиссер Константин Богомолов.

Олег Табаков умер накануне в возрасте 82 лет. Последние три месяца он тяжело болел.

Прощание с актером состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.