Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»

Пользователи Сети обнаружили, что компания Google, возможно, пытается раскрыть тайну загадочного участка в Антарктиде и подает интернет-сообществу знаки об этом. Конспирологическое видео размещено в YouTube.

Если воспользоваться картографическим сервисом Google Earth, найти на нем Антарктиду и попытаться поинтересоваться погодой в регионе, то программа покажет над континентом огромный красный крест. Возможно, это вызвано сбоем сервиса, однако необычное поведение программы породило интерес у пользователей Сети.

Согласно популярной версии, Google пытается указать пользователям на некое таинственное место. Форма креста вызывает ассоциации с некоей игрой, состоящей из подсказок, ведущих к раскрытию тайны или решению квеста. Некоторые пользователи считают, что крестом отмечена точка высадки инопланетян или другое таинственное место. Немало и тех, кто отнесся к «таинственным подсказкам» от Google с долей иронии.