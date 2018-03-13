Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела Саакашвили

Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как сообщили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы получить международную правовую помощь от Нидерландов, где сейчас находится политик.

В частности, следователи просили Голландию предоставить образец голоса Саакашвили. Адвокат бывшего президента Грузии заявил, что этим решением генпрокуратура признала необоснованность обвинений в адрес политика.

По его словам, своими действиями Киев просто пытается не потерять остатки авторитета в обществе.

Защитники Саакашвили также будут требовать закрытия уголовного дела, а не приостановки.

Ранее политика обвинили в получении денег для организации госпереворота на Украине и выдворили из страны.