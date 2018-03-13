«Арктическое вторжение» ожидается в Москве

В столичном регионе ожидается арктическое вторжение. Несмотря на то, что синоптики в начале рабочей недели прогнозируют оттепели, уже во вторник и среду в Москву могут прийти ледяные дожди.

Кроме того, в четверг в столице пройдет сильнейший снегопад, а на выходных вернутся аномальные морозы, сообщает центр погоды «Фобос».

Жителей Москвы во вторник и среду ждет облачная погода, также пройдут небольшие осадки. Ночью и утром синоптики прогнозируют сильный ледяной дождь. Кроме того, ожидается сложная ситуация на дорогах в связи с гололедом.

Дневная температура воздуха поднимется до +3 градусов. На выходных в столичный регион вернется полярный антициклон, при этом в ночное утро ожидается до -20 градусов, а в дневное время суток потеплеет до -5…-10 градусов.

Ранее сообщалось, что регионы Центральной России готовятся к аномальным холодам. Соответствующие предупреждения появились на порталах региональных главков МЧС.