Очередной фейк-ньюс – в посольстве РФ в США прокомментировали обвинения по делу Скрипаля

В посольстве Российской Федерации в США прокомментировали ситуацию с обвинениями в адрес России со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки относительно дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в дипломатической миссии, обвинения выглядят бездоказательными, а обвинение России во всех возможных грехах стало традицией. Дипломаты призвали Британию и США научиться проверять факты, прежде чем приступать к обвинениям, поскольку ни одного доказательства так и не было предоставлено.

«Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», - говорится в заявлении посольства РФ в США.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России, возможно, имеет отношение к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава правительства не представила никаких доказательств в пользу этой версии событий, но отметила, что отравляющее вещество якобы могло быть произведено в России, и пообещала новый пакет антироссийских санкций. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон немедленно заявил, что доверяет результатам британского «расследования».

Ситуацию уже прокомментировали в МИД РФ. Как отметила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, происходящее является очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации, и напоминает «цирковое шоу в британском парламенте».