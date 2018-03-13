Лидер британских лейбористов призвал к диалогу с Россией
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипаля. Однако каких-либо более весомых доводов и доказательств в пользу своей позиции она не привела, но традиционно пообещала новые антироссийские санкции.
Фото: Ray Tang ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Великобритании необходим диалог с Россией по всем спорным вопросам. С таким заявлением выступил глава Лейбористской партии Джереми Корбин в ходе выступления в парламенте.
«Нам необходимо продолжать добиваться здравого диалога с Россией по всем вопросам, которые разделяют наши страны, а не просто обрубать контакты и позволить напряжению расти», — сказал Корбин.
Кроме того, политик призвал проанализировать все полученные данные и прояснить уровень угрозы, который исходил от атаки.
Ранее в США заявили о «полной уверенности» в якобы виновности России в деле Скрипаля.