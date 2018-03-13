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Тиллерсон заявил о «полной уверенности» в виновности России в деле Скрипаля

Вадим Синицын
06:23 13.03.2018
Согласно официальной позиции Госдепа США, британское «расследование» дела Сергея Скрипаля заслуживает полного доверия.
Тиллерсон заявил о «полной уверенности» в виновности России в деле Скрипаля
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Фото: Chris Kleponis / dpa / Globallookpress

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты поддерживают позицию Великобритании относительно ситуации с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В заявлении Госдепа говорится, что американская сторона полностью согласна с оценкой Великобритании, согласно которой, Россия, возможно, несет ответственность за инцидент со Скрипалем, который был отравлен в британском Солсбери.

Ранее премьер-министр британского правительства Тереза Мэй заявила, что Россия, возможно, причастна к отравлению Скрипаля, поскольку не исключено, что вещество, которым воздействовали на него, могло быть произведено в РФ. Каких-либо более весомых доводов и доказательств в пользу своей позиции глава правительства Великобритании не привела, но традиционно пообещала новые антироссийские санкции.

В МИД РФ уже прокомментировали заявление Терезы Мэй о Скрипале. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обвинения «шоу в британском парламенте».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - прокомментировала представитель МИД РФ.

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