Названы дата и место прощания с Олегом Табаковым
Народный артист России Олег Табаков умер 12 марта в Москве в возрасте 82 лет.
Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress
Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. В связи с этим спектакли в театре на три дня будут отменены. Артиста похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что Москвичи и гости российской столицы несут цветы к зданию МХТ имени Чехова, чтобы почтить память ушедшего из жизни советского и российского актера Олега Табакова.
Народный артист России Олег Табаков умер 12 марта в Москве в возрасте 82 лет.