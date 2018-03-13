Трюдо поблагодарил Трампа за решение не вводить повышенные таможенные ставки на металлы из Канады

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонную беседу в ходе которой обсудили новые пошлины на сталь и алюминий.

Канадский премьер поблагодарил американского лидера за решение не вводить повышенные таможенные ставки на продукцию из Канады.

Во время разговора главы двух стран также коснулись темы переговоров по изменению условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). По мнению Трампа, нужно как можно быстрее это завершить, чтобы обеспечить работоспособность обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатов и Северной Америке, а также с целью защиты экономической и нацбезопасности США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на импорт стали и алюминия в США из-за рубежа.