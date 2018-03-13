Неизвестные в масках избили детей в Доме культуры под Киевом

Группа неустановленных лиц совершила нападение на детей в Доме культуры в селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook директор учреждения Наталия Данчек, инцидент произошел 7 марта после праздничного концерта в честь Международного женского дня.

По словам Данчек, злоумышленники, скрывавшие свои лица масками, ворвались в ДК и начали бить «всех без разбора». Затем неизвестные покинули место происшествия.

«Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясения мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение», — написала директор Дома культуры.

Данчек подчеркнула, что по одной из версий нападение является спланированной заказной акцией.

Директор ДК также рассказала, что после случившегося она обратилась в правоохранительные органы. В настоящий момент ведется расследование инцидента.