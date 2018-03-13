МЧС предупредило об образовании гололеда в Москве и Подмосковье в ночь на 13 марта

В ночь на вторник 13 марта в Москве и Подмосковье ожидается образование гололеда.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1–3 часа 12 марта с сохранением ночью 13 марта в Москве и в Московской области ожидается местами гололед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.

Автолюбителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Водителей также просят избегать резких и внезапных маневров на трассах города.

Ранее синоптики сообщили, что с понедельника 12 марта в Москву придет оттепель.