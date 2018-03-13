Постпред США при ООН усомнилась в искренности предложения Ким Чен Ына о встрече с Трампом

Постпред США при ООН Никки Хейли выразила сомнения в искренности предложения северокорейского лидера Ким Чены Ына о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Объявление о встрече президента Трампа и северокорейского лидера Кимом - это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления (на КНДР - ред.), которую начала администрация Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности через принятие в 2017 году трех сильных санкционных резолюций», - приводит РИА Новости текст заявления постоянного представительства США при ООН по итогам встречи в дипмиссии помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера с представителями стран-членов Совбеза ООН по ситуации вокруг Северной Кореи.