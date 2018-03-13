Актер Олег Граф умер на 50-м году жизни
Артист сыграл во многих сериалах и фильмах, в том числе «Склифосовский», «Как я стал русским», «Психологини» и «Гостиница «Россия».
Фото: pixabay.com
Российский актер Олег Граф ушел из жизни в возрасте 49 лет в понедельник 12 марта.
Как передает радиостанция НСН, причина смерти артиста в настоящий момент неизвестна.
Олег Граф запомнился российским зрителям по своим ролям в таких сериалах и фильмах как «Склифосовский», «Как я стал русским», «Психологини» и «Гостиница "Россия"».