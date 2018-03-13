Кэмерон Диаз уходит из кинематографа – СМИ

Голливудская актриса Кэмерон Диаз ушла из кинематографа и не планирует возвращаться на большой экран. Теперь Диаз собирается полностью посвятить себя семье.

Об этом пишет The Mail, ссылаясь на заявление коллеги Диаз - актрисы Сэльма Блэр, с которой Кэмерон Диаз дружит со времен совместной работы в ленте «Милашка» (2002).

«На днях мы обедали вместе и вспоминали о фильме. Мне хотелось бы поучаствовать в продолжении, но Кэмерон отказалась играть, она что-то вроде "закончила"», — приводит издание слова Блэр.

Кэмерон Диаз не имеет актерского образования, она получила известность после своего дебюта в фильме «Маска». Последний раз она принимала участие в кинопроектах в 2014 году, причем ее работы были встречены прохладно: из трех фильмов того года, в которых снялась Диаз, два принесли ей номинации на «Золотую малину» как худшей актрисе.

Тогда же 2014-м у артистки завязались романтические отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом и через год пара официально зарегистрировала свои отношения. Зимой прошлого года стало известно, что супруги хотят усыновить ребенка.