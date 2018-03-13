Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российским журналистам в Лондоне стали приходить письма с угрозами

Роман Захаров
01:59 13.03.2018
На электронную почту посольства РФ в Лондоне также пришло несколько писем с грубыми высказываниями.
Российским журналистам в Лондоне стали приходить письма с угрозами
Фото: pixabay.com

Работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, которые связаны с отравлением бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как рассказала информагентству РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон, такое письмо пришло ей на электронный почтовый ящик от неизвестного человека.

«Думаю, это какой-то нездоровый человек, но очень неприятно. Были просто гадости, но это письмо с угрозами… Были гадости в Twitter, но без угроз», - рассказала представительница российских СМИ.

Информацию об угрозах подтвердили и в российском посольстве, в адрес которого, по данным информагентства, также поступило несколько писем с грубыми высказываниями.

По мнению дипломатов, подобные инциденты связаны с развернутой в прессе антироссийской кампанией, которая при попустительстве властей «оказывает давление на следствие и психологическое воздействие» на подданных Соединенного Королевства.

«Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране», — говорится в распространенном заявлении посольства России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также, по мнению главы британского кабмина, Скрипаль с дочерью были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», который, по словам Мэй, является российской военной разработкой.

Отметим, что по сообщениям британского издания Telegraph, при отравлении Скрипаля и его дочери было использовано то же нервно-паралитическое вещество, что и во время убийства Ким Чен Нама, который являлся старшим братом главы КНДР Ким Чен Ына.

Как пишет издание, химическое вещество, которое использовалось при убийстве Сергея Скрипаля и Ким Чен Нама, было впервые разработано британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Умер Олег Табаков
Дата12.03.2018, 16:21
Умер Олег Табаков
В инженерном соединении ВВО в Хабаровском крае проведена проверка боеготовности дежурного подразделения антитеррора
Дата13.03.2018, 03:35
В инженерном соединении ВВО в Хабаровском крае проведена проверка боеготовности дежурного подразделения антитеррора
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Дата12.03.2018, 15:52
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
Дата12.03.2018, 05:51
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
01:59 В стране и мире
Российским журналистам в Лондоне стали приходить письма с угрозами
00:29 В стране и мире
СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана
22:10 В стране и мире
Видео
Вам не жмут квартиры, выданные «советскими оккупантами»? – украинский нардеп громко завершил телеэфир
20:46 В стране и мире
В МИД РФ ответили на заявление Терезы Мэй по поводу дела Скрипаля
19:46 В стране и мире
Шойгу направил соболезнования коллективу МХТ в связи с кончиной Олега Табакова
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.