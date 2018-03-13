Российским журналистам в Лондоне стали приходить письма с угрозами

Работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, которые связаны с отравлением бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как рассказала информагентству РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон, такое письмо пришло ей на электронный почтовый ящик от неизвестного человека.

«Думаю, это какой-то нездоровый человек, но очень неприятно. Были просто гадости, но это письмо с угрозами… Были гадости в Twitter, но без угроз», - рассказала представительница российских СМИ.

Информацию об угрозах подтвердили и в российском посольстве, в адрес которого, по данным информагентства, также поступило несколько писем с грубыми высказываниями.

По мнению дипломатов, подобные инциденты связаны с развернутой в прессе антироссийской кампанией, которая при попустительстве властей «оказывает давление на следствие и психологическое воздействие» на подданных Соединенного Королевства.

«Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране», — говорится в распространенном заявлении посольства России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также, по мнению главы британского кабмина, Скрипаль с дочерью были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», который, по словам Мэй, является российской военной разработкой.

Отметим, что по сообщениям британского издания Telegraph, при отравлении Скрипаля и его дочери было использовано то же нервно-паралитическое вещество, что и во время убийства Ким Чен Нама, который являлся старшим братом главы КНДР Ким Чен Ына.

Как пишет издание, химическое вещество, которое использовалось при убийстве Сергея Скрипаля и Ким Чен Нама, было впервые разработано британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».