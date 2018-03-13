Москвичи несут цветы к МХТ имени Чехова, где работал Олег Табаков

Москвичи и гости российской столицы несут цветы к зданию МХТ имени Чехова, чтобы почтить память ушедшего из жизни советского и российского актера, Народного артиста России Олега Табакова.

«Последний поклон великому актеру, великому человеку. Уходят великие. Кем заменить - не знаю», - рассказала корреспонденту «Звезды» поклонница таланта Табакова.

Женщина отметила, что Олег Табаков – один из тех людей, кто строил «культуру нашей страны».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова.

В понедельник 12 марта стало известно о смерти всенародно любимого советского и российского актера и режиссера, народного артиста России Олега Табакова. Он умер в Москве на 83-м году жизни.