Комитет конгресса США по разведке не нашел сговора между кампанией Трампа и РФ - СМИ

Комитет по разведке палаты представителей США не нашел доказательств наличия сговора между кампанией действующего американского лидера Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на на конгрессмена Майка Конуэя.

«Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи», - приводит издание слова конгрессмена.

США неоднократно обвиняли РФ во вмешательство в выборы президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. В свою очередь администрация Трампа и российская сторона категорически отрицают подобные обвинения.

В январе этого года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал чушью и бредом утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы и была в сговоре с командой Дональда Трампа.