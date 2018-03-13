СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной Рады Надежду Савченко по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке террористических атак. Соответствующее заявление сделал украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

«СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов», — приводит телеканал «112 Украина» слова Луценко.

Напомним, 9 марта Рубан был арестован решением суда сроком на два месяца. Он подозревается подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и теракта в правительственном квартале Киева, а также в убийстве депутатов.