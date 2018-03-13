Подданным Великобритании посоветовали опасаться своего собственного правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается обвинить Россию и российские спецслужбы в отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По утверждениям главы британского кабмина, Скрипаль с дочерью были отравлены якобы нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», который, по словам Мэй, является российской военной разработкой.

В ответ на «агрессию со стороны России», Тереза Мэй обещает ввести жесткие санкции, выслать российских дипломатов из Великобритании, бойкотировать футбольный ЧМ-2018 и дать соответствующий ответ вместе с военными союзниками.

Однако имеют ли обвинения британского премьера под собой реальные основания? Как напоминает Telegram-канал «Майор и Генерал», в 1978 году в Лондоне укололи зонтиком, в наконечнике которого была игла с ядом, болгарского диссидента Георгия Маркова, после чего он умер. Расследование его смерти велось 35 лет. Следствие выдвигало различные версии и домыслы, однако в итоге в 2013 году дело было закрыто за истечением срока давности.

На сегодняшней день, по сообщениям Telegram-канала, наиболее вероятную версию гибели Маркова озвучил главный следователь по этому делу Андрей Цветанов (Болгария). По его мнению, диссидент погиб из-за плохого лечения в британской больнице.

«35 лет расследования и наиболее вероятная версия - (случайно) заморили сами британцы. А тут 5 дней и уже однозначно - "русский след"», - подчеркивает несостоятельность обвинений Терезы Мэй автор материала.

Также, по сообщениям «Майор и Генерал», к данному информационному вбросу может быть причастен химик Вил Мирзаянов, который являлся экс-главой 1-ого отдела ГосНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Мирзаянов в свое время предал Родину, после чего сидел в Лефортовском СИЗО, однако в 90-е годы был отпущен и уехал на Запад.

Как пишет Telegram-канал «Медиатехнолог», химическое вещество «Новичок» можно изготовить не только в России, сделать его можно в любой самодельной лаборатории из сельхозхимии. Отмечается, что вещество производилось в советское время, а не в России, и завод по его производству находился в Казахстане. В 2003-м году этот завод был уничтожен, а представители США принимали участие в его уничтожении и ликвидации произведенных на нем отравляющих веществ.

«Могли пару мешков и с собой забрать», - подчеркивает автор материала.

Telegram-канал «Медиатехнолог» также сообщает, что по мнению Мэй, российские власти вместе с Путиным, перед выборами президента РФ решили убить бывшего разведчика, которого сами же обменяли в 2010м году.

«Способ выбрали, мягко говоря, странный - отравить в открытую, чтобы человек валялся и корчился от того, что его мышцы убивает судорога, а сердце вот-вот остановится. Притом сделали это настолько грязно, что вместе с объектом пострадала дочь и посетители торгового центра. Похоже ли это на почерк российских спецслужб?», - задается вопросом «Медиатехнолог».

Автор обращает внимание, что Мэй всерьез пытается донести до общественности, что Россия, во главе которой стоит экс-сотрудник КГБ, якобы «шумно пыталась устранить неугодного себе человека перед важным для страны событием».

Telegram-канал отмечает, что из всей этой истории можно сделать вывод, что подданным Великобритании, за которых Тереза Мэй якобы переживает, стоит опасаться своего собственного правительства, которое не может их защитить и способно даже убить пару десятков человек в угоду своих внешнеполитических интересов.