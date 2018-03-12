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В Свердловской области открылась новая ледовая арена

Андрей Аркадьев
22:07 12.03.2018
В новом спорткомплексе будут заниматься зимними видами спорта полторы тысячи детей и взрослых.

В городе Реже Свердловской области открылась новая ледовая арена. Теперь хоккеисты и фигуристы могут круглый год заниматься зимними видами спорта.

Объект был возведен в рамках соглашения регионального правительства региона и Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Ее строительство длилось менее года, объем инвестиций составил порядка 170 миллионов рублей.

Ледовая арена представляет собой спортивный комплекс площадью 3,5 тысячи квадратных метра, имеется площадка размером 30 на 60 метров, покрытая искусственным льдом. Трибуны вокруг нее рассчитаны на 264 зрителя. В комплексе есть помещение для проката коньков, гардероб, кафе, медицинские кабинеты.

Предполагается, что в новом спорткомплексе будет заниматься полторы тысячи детей и взрослых.

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