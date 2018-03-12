При отравлении Скрипаля и Ким Чен Нама использовалось одно и то же вещество - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также, по мнению главы британского кабмина, Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Мэй утверждает, что это российская военная разработка.

Однако по сообщениям британского издания Telegraph, при отравлении Скрипаля и его дочери было использовано то же нервно-паралитическое вещество, что и во время убийства Ким Чен Нама, который являлся старшим братом главы КНДР Ким Чен Ына.

Преступление было совершено в международном аэропорту Куала-Лумпур (Малайзия). В нападении участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Старшему брату главы Северной Кореи стало плохо, его повезли в больницу, однако по дороге он умер.

Как отмечает издание, химическое вещество, которое использовалось при убийстве Сергея Скрипаля и Ким Чен Нама, было впервые разработано британской фирмой ICI еще в 1950-х годах.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».