В Белом доме прокомментировали заявление Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге отказалась отвечать на вопрос о якобы причастности России к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На вопрос считает ли Вашингтон, что к отравлению причастна Россия, Сандерс отказалась подробно отвечать.

«Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Они изучают некоторые детали этого инцидента», — сказала она.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.