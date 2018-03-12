Жители Саратова несут цветы к памятнику Табакову

Саратовцы несут цветы к бронзовому памятнику персонажа фильма «Шумный день» Олега Савина, которого играл молодой актер Олег Табаков. Второй фигурой скульптурной композиции стал кот Матроскин, его озвучивал артист.

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта в Москве в возрасте 82 лет. Актер сыграл более, чем в 120 фильмах и почти в 100 театральных постановках.

Широкому зрителю Табаков известен благодаря ролям в картинах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Гори, гори, моя звезда», «Москва слезам не верит», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Двенадцать стульев» и других. Голосом артиста говорит персонаж из мультфильмов про деревню Простоквашино - кот Матроскин.