В МИД РФ предупреждали об очередном витке кампании по дискредитации ЧМ-2018 в России

Российский МИД заявил, что ожидал очередного витка кампании по дискредитации ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России в этом году.

«Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия», - говорится в сообщении ведомства, которое уточняет, что, как и предполагалось, «особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».

Также в МИД напомнили, что в последнее время со стороны Британии резко увеличилось количество призывов бойкотировать чемпионат мира.

В ведомстве отметили, что такие «вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту».