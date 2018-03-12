Вам не жмут квартиры, выданные «советскими оккупантами»? – украинский нардеп громко завершил телеэфир

Народный депутат Украины Евгений Мураев в студии политического ток-шоу в эфире телеканала News One резко разграничил на два противоположных значения понятие «оккупант», которое украинские политики постоянно применяют в адрес «агрессора» России. По словам Мураева, все блага, которыми пользуются сейчас украинцы, созданы именно этими самыми «оккупантами».

«Про две оккупации – про фашистскую и советскую. Друзья мои, я знаю, сколько городов разрушили фашисты. Они разрушили две тысячи городов. Они уничтожили сотни заводов. А теперь посмотрите, сидят люди, которые закончили советские школы. Не режет ли вам глаза этот свет в студии от электростанций, которые построил для вас агрессор? Не давит ли потолок в студии, который построили советские оккупанты? Квартиры, выданные бесплатно гражданам Советского Союза, не давят ли вам их стены», - заявил Мураев.