ВЦИОМ: россияне назвали проблемы, которые предстоит решать избранному президенту
Сегодня последний день, когда можно подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания. Для того, чтобы 18 марта проголосовать там, где удобно, нужно до конца дня написать заявление в любом многофункциональном центре или оставить заявку в интернете на портале Госуслуг.
Новая процедура для тех, кто хочет голосовать по месту нахождения, применяется на президентских выборах впервые. О желании отдать свой голос вне дома заявили уже около 4 миллионов россиян.
Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, в рамках которой гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров озвучил проблемы, которые, по мнению россиян, избранному президенту нужно будет решить в первую очередь.
«Проблема номер один в списке задач нового президента - это проблема в сфере здравоохранения. 27% опрошенных полагают, что именно на них должен сконцентрироваться новый глава государства, кем бы он ни был. На втором месте стоят проблемы низкого уровня заработной платы, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума. 19% (респондентов - прим. ред.) называют это главной проблемой для следующего президента. На третьем месте проблемы в сфере образования, 18%», - сказал Федоров.