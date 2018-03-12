ВЦИОМ: россияне назвали проблемы, которые предстоит решать избранному президенту

Сегодня последний день, когда можно подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания. Для того, чтобы 18 марта проголосовать там, где удобно, нужно до конца дня написать заявление в любом многофункциональном центре или оставить заявку в интернете на портале Госуслуг.

Новая процедура для тех, кто хочет голосовать по месту нахождения, применяется на президентских выборах впервые. О желании отдать свой голос вне дома заявили уже около 4 миллионов россиян.

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, в рамках которой гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров озвучил проблемы, которые, по мнению россиян, избранному президенту нужно будет решить в первую очередь.