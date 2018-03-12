В США заявили о готовности новых действий по Сирии

США готовы к новым действиям по Сирии. Об этом заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — заявила Хейли на заседании СБ ООН.

По ее словам, после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне США успешно нанесли удар по авиабазе, с которой президент Сирии Башар Асад якобы «провел свою химическую атаку».