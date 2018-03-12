Отравить Скрипаля могли спецслужбы Британии – сенатор

Провокацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли подстроить британские спецслужбы или спецслужбы третьих стран, чтобы обвинить в этом Россию. Так считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию», - приводит РИА Новости слова Джабарова.

Он также подчеркнул, что это полная глупость - обвинять Россию, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании, и для спецслужб РФ он уже не представлял интереса.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что «в высокой степени вероятна» якобы причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.