Депрессия и стресс признаны заразными

Специалисты из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари назвали депрессию и стресс заразными.

По словам ученых, эти психологические расстройства можно перенять друг у друга, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Исследователи поставили опыт на лабораторных мышах и выяснили, что такие недуги могут серьезно повредить мозг.

В рамках эксперимента в клетку к спокойной мыши подсаживали испытывающего повышенное возбуждение другого грызуна. В итоге, через некоторое время высокий уровень гормона стресса во наблюдался уже у обоих животных.

Ученые считают, что этот механизм подобным образом может работать и в случае с человеком.