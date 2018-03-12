В МИД РФ ответили на заявление Терезы Мэй по поводу дела Скрипаля

В МИД РФ назвали заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации»,- сказала Захарова журналистам.

Ранее сообщалось, что посол России вызван в МИД Великобритании в связи с делом бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипаля и его дочери.