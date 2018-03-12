Посол России вызван в МИД Великобритании в связи с делом Скрипаля

Посол России вызван в МИД Великобритании в связи с делом бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй.

Мэй считает, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. По ее словам, дочь Скрипаля была отравлена нервно-паралитическим ядом, который якобы мог быть разработан в России.

«Наше правительство считает, что Россия ответственна за действия, совершенные против Юлии и Сергея Скрипалей. Если РФ не предоставит разъяснений и ответа по поводу Скрипаля, то я вернусь в парламент и приму полный пакет мер в отношении России», - заявила Мэй.

При этом никаких официальных доказательств того, что Россия якобы причастна к инциденту, Тереза Мэй не привела.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил РФ новыми санкциями в этой связи, причем это было сделано практически сразу после инцидента, без каких-либо озвученных о расследовании данных.