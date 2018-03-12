В Москве началось переселение жителей по программе реновации

Квартиры по программе реновации в первом доме в Москве полностью готовы, и можно уже переезжать.

Из полувековых панельных домов не съезжают, а бегут, оставляя остатки собранных вещей под охраной домашних питомцев, а двери – настежь открытыми. Вчера сказали бы сквозняк, сегодня - ветер перемен. «Я, честно говоря, не ожидал, что так быстро и оперативно мы получим среди первых. Спасибо руководству и управе», - говорит участник программы реновации Анатолий Мельников.

На старой квартире полы и стены трещат, когда ворочают мебель и ставят на спинку громоздкий диван. Анатолий Иванович рассказывает, что крупногабаритные предметы интерьера приходилось поднимать на веревках и втаскивать внутрь через балкон. Слишком уж узкие в квартире были проходы.

До мечты - рукой подать, каких-то 300 метров. Отрезок пути к новому жилью можно преодолеть всего за пару минут. В новой 18-тиэтажке квартиры комфорт-класса в полтора раза больше по площади, чем в старых пятиэтажках.

Переезд семье Мельниковых оплачивают из городского бюджета. Анатолий Иванович только инструмент рабочим подает. Вспоминает, что в эту хрущевку он въехал еще ребенком. В небольшом зале разместились мама и папа, в тесной спальне маленький Толя - с пожилой бабушкой. В квартире - крохотная кухонька и окно в ванную, чтобы если выбило пробки, принять душ под дневным.

В новую жизнь на девятом этаже с панорамным видом вступить легко и приятно. Застройщик позаботился если не обо всем, то о многом. На стенах - обои под покраску, а санузел раздельный. Пол в прихожей и кухне уложен плиткой. Раковина, электроплита - все на месте.

Первый этаж высотки не жилой, тут разместятся магазины, аптеки, салоны различных услуг - все что новоселы сами пожелают увидеть. Любой малый бизнес под окнами только по согласованию с жильцами.