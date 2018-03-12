Шойгу направил соболезнования коллективу МХТ в связи с кончиной Олега Табакова

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова в связи с кончиной актера Олега Табакова.

«С чувством глубокой скорби узнал о кончине Олега Павловича Табакова. Ушел из жизни выдающийся актер, мастер перевоплощения, человек удивительного таланта, обаяния и уникального чувства юмора. Олег Павлович был по-настоящему любимым артистом для миллионов зрителей всех возрастов. Его режиссерские постановки, роли в театре и кино, работы в мультипликации, без сомнения, пополнили золотой фонд отечественной культуры. Тяжело осознавать, что Олега Павловича больше нет с нами. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей, благодарных коллег и многочисленных учеников – всех, кто знал и ценил его необыкновенно светлую и харизматичную личность. Разделяю с вами горечь невосполнимой утраты. Прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Олега Павловича», - отметил Сергей Шойгу.