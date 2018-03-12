Илон Маск планирует первый пилотируемый полет на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует уже в первой половине следующего года запустить к Красной планете пилотируемый корабль. На его борту смогут разместиться сто человек экипажа.

Осуществить эту, пока еще фантастическую миссию, призвана новая сверхтяжелая многоразовая ракета. Сегодня самая быстрая космическая станция «Нью горизонт», при максимальном сближении двух планет, способна долететь до Марса за 39 дней.

О своих расчетах руководитель компании SpaceX не заявляет, говоря лишь, что миссия по доставке людей на Красную планету станет самой сложной в истории космонавтики.