«Ан-Нусра» применила в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество - Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что 5 марта боевики террористической группировки «Ан-нусра» (запрещена в России) применили в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

«По имеющимся данным, 5 марта "нусровцы" применили в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество, в результате пострадали 30 мирных жителей. Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии», - сказал Небензя.