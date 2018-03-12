«Современник» опубликовал официальное заявление по скандалу с Ефремовым в Самаре

Театр «Современник» сделал официальное заявление по поводу скандала вокруг спектакля «Не становись чужим» в Самаре. В театре назвали гастроли ошибкой, пишет газета «Известия».

«Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С моей точки зрения, главной ошибкой было — везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль», — сообщил директор театра Игорь Попов.

Попов добавил, что премьера «Не становись чужим» состоялась всего полтора месяца назад в Москве, и постановка требует серьезной подготовки аудитории. Попов сожалеет, что Ефремову не удалось справиться с ситуацией.

Ранее в соцсетях выразили недовольство поведением Ефремова на спектакле. Сам артист заявил, что «это сложная пьеса для самарского зрителя».