В Мексике открыли памятник советскому ученому, расшифровавшему письменность майя

Ученый, не выходя из кабинета, смог прочесть древнее письмо, основываясь лишь на трех фрагментах сохранившейся рукописи. Никто до этого, даже проводя полевые исследования, не смог добиться таких успехов.

Позже он составил каталоги иероглифов, а также установил фонетическое чтение некоторых из них. В первую очередь, Кнорозова интересовали тексты сохранившихся кодексов индейцев.

Памятник авторства местного скульптора выполнен по мотивам черно-белой фотографии ученого, так никогда и не побывавшего в Мексике.