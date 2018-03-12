В Минобороны опровергли заявления эстонских властей о нарушении Ил-76 воздушного пространства Эстонии

В Минобороны России опровергли заявления эстонских властей о якобы имевшем место нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. В ведомстве отметили, что 12 марта экипаж самолета Ил-76 ВКС РФ совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером.

В ходе полета экипаж самолета был на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

По данным Минобороны, полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, при этом самолет не нарушал границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.