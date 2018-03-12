Стало известно о дате прощания с Олегом Табаковым

Прощание с народным артистом CCCР Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков - один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.