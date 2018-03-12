Путин пошутил про разведку и хлеб

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о взаимосвязи разведки и производства хлеба.

Один из журналистов во время форума завел речь о том, что ранее в интервью с ним дело касалось истории нелегальной разведки, а теперь «вдруг сельское хозяйство».

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься», - пошутил российский лидер.

Ранее Путин на форуме отметил огромный вклад аграриев в развитие российской экономики.

Он указал, что по сравнению с 2000-м годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.