Единственная женщина за всю историю участия федеральных сил в локальных конфликтах - Ирина Янина, медицинская сестра, сержант внутренних войск, стала Героем России.

С той командировки Ирина привезла легкое осколочное ранение в ногу и долгую затянувшуюся на несколько месяцев неулыбчивость. Она «оттаивала» потихоньку, маленькими порциями; гордясь успехами сына в школе, видя, как он радуется компьютеру, купленному на «боевые». И произнесла как-то сама себе, а получилось так, что услышала мама: «Мой Женька не будет нуждаться ни в чем. И обязательно станет военным». О себе - словно крест поставила - всерьез даже не задумывалась.

Она успела спасти только бойцов

В Дагестан на границу с Чечней их батальон направили в июле 1999-го. Мама воспротивилась отъезду дочери и даже попыталась использовать запрещенный прием: «Не останусь с Женькой!». «Тогда попрошу соседей, - Ирина стояла на своем. - Пойми, я специально попросилась в первую очередь, чтобы успеть вернуться к 1 сентября. Вместе с сыном в 6-й класс пойдем…»

Срок ее командировки должен был закончиться 28 августа, но им добавили еще трое суток. Батальону, куда медсестру перевели в целях усиления медобеспечения, поступил приказ выдвинуться в район села Карамахи для проведения зачистки. Читать далее…