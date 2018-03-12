В Пентагоне признали, что у США нет доказательств применения Дамаском химоружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что у США нет доказательств применения Дамаском химоружия. Обычно ничем не подтвержденную информацию о химических атаках в Восточной Гуте США используют для критики в адрес официальных властей Сирии.

На этот раз Мэттис заявил журналистам, что ему известно о многочисленных сообщениях о применении хлора при наступлении правительственных войск и пригрозил последствиями. Однако, признал, что доказательств использования армией Сирии боевых отравляющих веществ нет.

«У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам прямо сейчас, но я бы еще раз хотел подчеркнуть, что это было бы крайне неразумно с их стороны использовать химическое оружие и я думаю, президент Трамп дал это понять очень четко в самом начале работы его администрации», - сказал Мэттис.

Говоря о позиции Трампа, Мэттис намекнул на ракетный удар американских кораблей по авиабазе сирийских ВВС «Шайрат», нанесенный в начале апреля прошлого года по приказу президента США. Эсминцы Ross и Porter выпустили по военному аэродрому 60 крылатых ракет Tomahawk после появления неподтвержденных данных о химической атаке, якобы совершенной правительственными войсками в населенном пункте Хан-Шей-Хун. Никаких доказательств этого, кроме сомнительных видео-роликов снятых псевдо-правозащитниками из «Белых касок», нет. Объективное расследование, на котором настаивала российская сторона, проведено не было.