Кадры бегства ВСУ от своего загоревшегося снаряда попали в Сеть
Снаряд взорвался во время описи боеприпасов ВСУ.
Видео: Русская весна / ВКонтакте
В Сети появились кадры бегства украинских военнослужащих, занимавшихся описью оружия и боеприпасов, после того как загорелся один из снарядов.
По данным «Украинской правды» со ссылкой на источник, инцидент произошел на украинском КПП 8 марта в тот момент, когда проводилось процессуальное оформление оружия, изъятого у руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
На кадрах видно, что военнослужащие бросаются в бегство после того, как происходит возгорание.