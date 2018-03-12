Кадры бегства ВСУ от своего загоревшегося снаряда попали в Сеть

В Сети появились кадры бегства украинских военнослужащих, занимавшихся описью оружия и боеприпасов, после того как загорелся один из снарядов.

По данным «Украинской правды» со ссылкой на источник, инцидент произошел на украинском КПП 8 марта в тот момент, когда проводилось процессуальное оформление оружия, изъятого у руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

На кадрах видно, что военнослужащие бросаются в бегство после того, как происходит возгорание.