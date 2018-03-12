Меркель рассказала, как возила пиво для Путина

Ангела Меркель прокомментировала слова Владимира Путина, сказанные в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», что она, приезжая в Москву с официальными визитами, привозила ему его любимое роттенбергское пиво.

«Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я получила очень хорошую копченую рыбу», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова Меркель.

Об этом она сообщила на совместном брифинге с лидерами партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

Ранее в фильме тележурналиста Андрея Кондрашова «Путин» российский лидер рассказал, что узнав о его предпочтениях в пиве, Меркель порой привозила ему несколько бутылок любимого сорта.