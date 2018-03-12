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Путин прокомментировал вопрос об отравлении Скрипаля

Анастасия Евдокимова
17:45 12.03.2018
Журналист ВВС спросил Владимира Путина, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.
Путин прокомментировал вопрос об отравлении Скрипаля
Фото: Ben StevensZUMAPRESS.com /Globallook

Президент России Владимир Путин ответил журналисту BBC на вопрос об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, посоветовав британцам сначала «разобраться у себя» с этим делом.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — сказал Путин.

Журналист спросил Владимира Путина, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Об этом он спросил в ходе осмотра Путиным селекционной теплицы Национального центра зерна. Президент отметил, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил РФ новыми санкциями в этой связи, причем это было сделано практически сразу после инцидента, без каких-либо озвученных о расследовании данных.

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